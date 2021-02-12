Зеленський скликає частково закрите засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки й оборони України Олексію Данілову почати підготовку до засідання РНБО, що має відбутися 19 лютого в Офісі президента. Про це повідомляє пресслужба ради.

На засіданні планують обговорити комплекс питань, частина з яких буде розглянута в закритому режимі, повідомили в РНБО.

У ніч на 3 лютого 2021-го Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і низки його компаній, серед іншого телеканалів із так званого "пулу Медведчука".

Також Україна ввела санкції проти двох авіакомпаній, на яких Медведчук літав у тимчасово окупований Крим.

Зеленський на зустрічі з керівниками українських телевізійних каналів заявив, що санкції проти телеканалів із "пулу Медведчука" обґрунтовані "фінансуванням із Росії й співпрацею з терористичними організаціями". За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.