Зеленський скликає засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову скликати засідання Ради національної безпеки та оборони на завтра, 10 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Апарату РНБО у вівторок, 9 листопада.

"Президент доручив секретарю РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 у м. Київ засідання РНБО. Усі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - йдеться у повідомленні.

Засідання РНБО проходитиме в Офісі президента України. Питання порядку денного в РНБО поки що не озвучили.

За матеріалами "Слово і діло"