Зеленський співчуває британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа

Президент України Володимир Зеленський співчуває британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа.

"Глибокі співчуття британській королівській сім'ї. Непоправна втрата для британського народу. Україна тужить разом із Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи своєму народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю.

Раніше в п'ятницю чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп пішов із життя у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100- річчя, йдеться в заяві, поширеній у п'ятницю Букінгемським палацом.

Цього року чоловіку Єлизавети II зробили операцію на серці, загалом він перебував у лікарнях майже місяць. Це був найдовший період, на який його коли-небудь госпіталізували. Після цього його виписали, і він залишався у Віндзорі.

Принцу Філіпу 10 червня мало виповнитися 100 років. Він перестав брати участь у публічних заходах 2017 року, пославшись на погіршення здоров'я.

Він народився в 1921 році на острові Корфу, належав династії Глюксбургів, що царювала в Греції. Він навчався в Німеччині, Шотландії та Англії. Принц Філіп служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні.

У 1947 році відбулася церемонія одруження Філіпа та Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві. Потім він почав активно виконувати церемоніальні та благодійні обов'язки члена королівської сім'ї, супроводжував королеву під час різноманітних візитів. За матеріалами Інтерфакс-Україна.