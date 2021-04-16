Зеленський сподівається, що Макрон реанімує "нормандський формат"

Відновлення роботи "нормандського формату" багато в чому залежить від позиції президента Франції Еммануеля Макрона, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, оприлюдненому пресслужбою глави держави.

Відповідаючи на запитання, чи мертвий "нормандський формат", Зеленський висловив упевненість, що саме Макрон може зробити йому "штучне дихання".

"Мені здається, що "нормандський формат" був у комі, потім ми змогли зустрітися у кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б'ється серце, з'явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров'ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати", - пояснив Зеленський.

"Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з'явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", - наголосив він. За матеріалами Інтерфакс-Україна.