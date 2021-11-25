Зеленський святкував ювілей Єрмака на держдачі в Синьогори - гостей доправляли вертольотами ДСНС

На ювілей керівника ОПУ Андрія Єрмака у державну резиденцію президента України в Синьогорах главу держави Володимира Зеленського та інших гостей доставляли гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це стало відомо з розслідування видання "Українська правда".

За словами журналістів, 21 листопада, близько 13-ї години вертоліт ДСНС злетів із бази рятувальників у Козині та за дві години приземлився вже в Івано-Франківську. Цього ж дня близько 10-ї ранку Зеленський і Єрмак були ще на столичній вулиці Інститутській, а о 12-й нагороджували українських воїнів.

Так швидко подолати близько 700 кілометрів можливо лише повітряним транспортом. Водночас зазначають журналісти, офіційно президентський облавок не покидав Києва - на відміну від самого президента.

За джерелами "УП", серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Андрій Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

На запит, яким чином президент добирався у Синьогори й за який кошт - розслідувачам поки що не відповіли. За матеріалами 5 канал.