Зеленський у Берліні не обговорюватиме компенсацію для України за запуск "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський, який у неділю прибув до Німеччини на запрошення канцлера Ангели Меркель, не планує обговорювати ініціативу США і ФРН про можливі економічні компенсації для України в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Відповідну заяву зробив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров під час брифінгу.

За словами Никифорова, Президент України дотримується позиції, що газопровід "Північний потік-2" вже довгий час є питанням не економічним, а питанням безпеки України, тому "про якісь економічні компенсації мова не піде".

"Зеленський завжди повторює, що буде намагатися зупинити "Північний потік - 2", поки ним не піде газ, і навіть після цього. Я думаю, це і є програма максимум", - сказав Никифоров.

Прессекретар президента додав, що в разі запуску газопроводу Зеленський готовий прийняти як компенсацію повернення окупованих Російською Федерацією територій.

Раніше німецьке видання Der Spiegel опублікувало інформацію про те, що Німеччина готова запропонувати Україні мільярдні компенсації в разі, якщо газопровід "Північний потік-2" запрацює та країна позбудеться транзитної ролі.

Також повідомлялося, що в понеділок, 12 липня, генеральний директор компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", заявив, що будівництво газопроводу завершено на 98% і він буде повністю готовий через кілька тижнів.

А на початку червня в Росії заявили про закінчення укладання першої нитки газопроводу. Через кілька днів у РФ повідомили про початок процедури наповнення газом першої частини "Північного потоку-2". За матеріалами Українські Новини.