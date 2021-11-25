Зеленський у п'ятницю проведе пресмарафон зі ЗМІ

У п'ятницю, 26 листопада, відбудеться прес-марафон президента України Володимира Зеленського, присвячений "екватору" його каденції. Пресмарафон "30 запитань Президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук - сторінці Офісу президента та на українських телеканалах.

"У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити Главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", - повідомляє ОП.

На посаді президента Зеленський дав три великі пресконференції.

У жовтні 2019 року у форматі пресмарафону президент відповідав на питання ЗМІ трохи більше ніж 14 годин у гастрономічному просторі Kyiv Food Market.

20 травня 2020 року в парковій зоні біля Маріїнського палацу пройшла пресконференція Зеленського, присвячена річниці перебування на посаді.

20 травня 2021 року Зеленський дав велику пресконференцію до другої річниці президентства. Захід відбувався на державному підприємстві "Антонов" і тривав близько трьох годин.

За матеріалами "Детектор медіа".