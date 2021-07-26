Зеленський ухвалив кадрові зміни в керівництві СБУ: кого звільнено

Президент України Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових змін у системі Служби безпеки України.

Зокрема, згідно з указами президента було звільнено декількох перших заступників очільника СБУ та начальників регіонального управління СБУ й одного з департаменту Служби безпеки України.

В Офісі президента наголошують, що метою звільнення є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства.

Зокрема згідно з указом президента України:

- Руслан Баранецький знятий з посади першого заступника голови СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру та спецслужбі.

Шпигунство й тероризм: від початку року СБУ затримала 18 агентів Росії - Василя Малюка звільнено з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

- Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника Голови СБУ та переведений на посаду першого заступника Голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

- звільнено Олексія Корнійчука начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

- звільнено Віталія Монастирецького - з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Зеленський підкреслив, що такі рішення прийняті також в рамках боротьби з контрабандою.

"Друге завдання - суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, СБУ затримало першого українського пірата, який двічі захоплював судна. Ним виявився житель Миколаєва.

Крім того, Служба безпеки України встановила і викрила осіб, відповідальних за замовне нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку.

Раніше у ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького.

За матеріалами Прямий канал