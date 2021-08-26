Зеленський ухвалив рішення РНБО щодо створення кібервійськ

Глава держави Володимир Зеленський у четвер, 26 серпня, схвалив рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо заходів із кібероборони України, яке передбачає створення кібервійськ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має невідкладно розрахувати обсяг матеріально- технічних ресурсів і фінансів, необхідних для створення та забезпечення функціонування кібервійськ, а також розрахувати комплектування особового складу нових військ.

Після цього Кабмін має протягом двох місяців розробити та внести на розгляд Верховної ради законопроект про створення та функціонування кібервійськ у системі Міністерства оборони України.

Раніше президент ввів у дію рішення РНБО про збільшення витрат на оборону.

Також нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України затвердила під час засідання 14 травня стратегію розвитку кібербезпеки в країні на найближчі п'ять років і схвалила рішення створити українські кібервійська. за матеріалами Слово і діло.