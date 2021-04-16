Зеленський: Україна не може почуватися в ЄС та НАТО як у гостях, ми хочемо бути своїми

Україна має увійти до складу Європейського Союзу й отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація в Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тис. людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили", - заявив Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, оприлюдненому пресслужбою президента.

"Вважаю, що ми повинні бути в Європейському Союзі, маємо отримати ПДЧ. Я завжди говорю, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми почуватимемося суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо", - додав він. За матеріалами Інтерфакс-Україна.