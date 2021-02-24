Зеленський: Україна повинна бути членом ЄС, в перспективі - НАТО

Україна повинна бути членом Європейського Союзу, а в перспективі й НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі в Києві з головою МЗС Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом.

"Україна повинна бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО", - сказав Зеленський литовському міністру.

Президент додав, що Україна після отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями розраховує отримати план дій щодо членства в Альянсі.

"У подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО", - заявив Зеленський.

Президент подякував Литві за санкційну політику в зв'язку з російською окупацією Криму і частини Донбасу, а також - за її підтримку протидії проєкту російського газопроводу Північний потік-2.

Зеленський підкреслив, що розраховує на особисту участь президента Литви Ґітанаса Науседу в саміті Кримської платформи та відзначення 30-го Дня незалежності України в серпні.

МЗС Литви пресреліз за результатами зустрічі поки не опублікував.

1 лютого вийшло інтерв'ю Зеленського американському Axios. Президент сказав, що у нього є одне питання до Байдена: "Чому Україна ще не в НАТО?". Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пояснив, чому Україна ще не в Альянсі. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ