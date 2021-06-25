Зеленський: Упевнений, що на саміті Байден-Путін ніхто Україну не продавав

Володимир Зеленський упевнений, що під час нещодавньої зустрічі президентів США та Росії обговорювалося питання територіальної цілісності й суверенітету нашої держави.

Про це Президент України заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1", повідомляє Укрінформ.

"Вважаю, позитивно, що вони (президенти США і РФ - ред.) зустрілись, позитивно, що точно ніхто нікому не "продавав" Україну. Я впевнений, вони знають моє різке відношення до цього", - сказав Зеленський.

Водночас він висловив упевненість, що американська сторона порушувала "питання Донбасу і підтримки нашого суверенітету й територіальної цілісності".

Глава держави додав, що Байден і Путін дійсно обговорювали тему ПДЧ в НАТО для України, але коротко.

"Щодо НАТО, упевнений, що говорили, дійсно, одним мазком. Упевнений, що Путін, я думаю, отримав інформацію, що завтра чи післязавтра навряд чи Україна отримає ПДЧ. Я думаю, що йому ніхто нічого не обіцяв, упевнений, що і навпаки він нічого не обіцяв", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Під час пресконференції після саміту Байден заявив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України.

Путін після зустрічі сказав, що теми можливого вступу України в НАТО з Байденом "торкнулися мазком".