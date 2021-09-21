Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Дом".

"Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідали Меморіал", - сказав Зеленський, поклавши квіти біля меморіалу.

Повідомляється, що одним із багатьох героїв-рятувальників під час атаки на вежі WTC був українець Іван Скала, який служив поліцейським у Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі, а 11 вересня 2001 року добровiльно зголосився надати допомогу постраждалим від теракту.

Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року у СЩА сталася серія із чотирьох координованих терористичних актів-самогубств членами терористичної організації "Аль-Каїда". Крім 19 терористів, у результаті атак загинуло 2977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Теракт став найбільшим в історії США за кількістю жертв.

Володимир Зеленський з українською делегацією перебуває з робочим візитом в Нью-Йорку. Основна мета візиту - виступ президента на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній і української громади.