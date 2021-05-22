Зеленський увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Милованова і виключив Горбуліна

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віце-президента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

Відповідні укази No208 і No209 оприлюднено на сайті президента в п'ятницю ввечері.

Також Зеленський скасував дії указів No734, No747, No23, No242 і No424 від 2019 і 2020 років відповідно.

Зазначається, що укази набувають чинності з дня опублікування. За матеріалами Інтерфакс-Україна.