Зеленський увів до складу РНБО Анатолія Загороднього

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у Ради національної безпеки та оборони України, ввівши у її склад президента Національної академії наук Анатолія Загороднього. Відповідний указ No22/2021 від 20 січня був опублікований на сайті Офісу президента.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Загороднього Анатолія Глібовича - президента Національної академії наук України", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, 7 жовтня фізик Анатолій Загородній був обраний президентом Національної академії наук України. Його кандидатуру підтримали 426 осіб.

Доктору фізико-математичних наук Анатолію Загородньому - 69 років. Він директор і завідувач відділу теорії і моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академік НАНУ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комісії НАНУ з наукової спадщини академіка Володимира Вернадського. Автор понад 200 робіт, включаючи монографію "Статистична теорія плазменно- молекулярних систем". За матеріалами ZN.UA