Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, що стосуються протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства. Відповідне рішення ухвалили на засіданні РНБО наприкінці лютого, інформує пресслужба Офісу президента України.

Рішення РНБО зобов'язує Кабмін, Центрвиборчком і СБУ протягом 2 місяців провести інвентаризацію та проаналізувати вітчизняне законодавство на предмет питань, пов'язаних з подвійним громадянством.

"Зокрема, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування", - уточнили у пресслужбі президента.

Згодом, за результатами проведеної роботи Кабмін має за 6 місяців внести на розгляд до ВР проєкти законів, які б передбачали заборону українцям, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи (проходять процедуру) для набуття іноземного громадянства, претендувати на: виконання функцій держави або місцевого самоврядування; на зайняття керівних посад на стратегічних об'єктах державної власності; мати допуск до державної таємниці; бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах; бути членом політичної партії.

Крім того, має бути розроблений порядок виходу з громадянства або підданства іноземної держави для українців, які претендують на перелічені позиції.

Законодавчо має бути врегульовано також питання подання українцями декларацій про набуття іноземного громадянства. Для жителів ОРДЛО та Криму цей порядок буде вводитися в дію лише після деокупації, переконують в ОПУ. За матеріалами https://www.5.ua