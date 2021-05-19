Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Турции Андрея Сибигу. Об этом говорится в указе президента No200 / 2021.

"Освободить Сибигу Андрея Ивановича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", — говорится в документе.

Андрей Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. Послом Украины в Турции назначен 23 августа 2016.

Ранее президент назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале, а также уволил посла в Австрии. За матеріалами ZN,UA