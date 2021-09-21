Зеленський в ООН обговорить збільшення підтримки "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський обговорить з генсеком Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем збільшення участі ООН у підтримці територіальної цілісності України та "Кримської платформи". Про це журналістам у Нью-Йорку повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Офіс президента.

Никифоров зауважив, що на "Кримській платформі" були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. При цьому він додав, що "Кримська платформа" та її підсумкова декларація засновані на резолюціях ООН.

Говоритимуть про те, як підсилити зараз роль ООН у підтримці територіальної цілісності України, зокрема підтримці саме "Кримської платформи, - зазначив речник Президента.

Нагадаємо, Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії ГА ООН. Глава держави виступить на загальних дебатах, також заплановані його зустрічі з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що ООН проігнорувала "Кримську платформу" і не була на саміті представлена з політичних мотивів.

За матеріалами Кримські новини