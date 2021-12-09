Зеленський ветував закон про адмінпроцедуру

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про адміністративну процедуру" (законопроєкт No 3475), ухвалений 16 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Президента.

"У своїх пропозиціях глава держави звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина", - ідеться у повідомленні.

Водночас Президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави.

Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.

Крім того, він акцентував увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Верховна Рада ухвалила Закон "Про адміністративну процедуру" (No3475).

22 листопада голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав цей закон. Голова ВР зазначив, що його ухвалення є важливим кроком назустріч громадянам, сервісній державі та Європейському Союзу.