Зеленський ветував закон про фінансові звіти партій

Президент України Володимир Зеленський ветував та повернув на доопрацювання законопроєкт No 5253-1 про звіти щодо фінансування партій. Про це повідомляється на сайті парламенту, інформує УНН.

У НАЗК та ГО раніше закликали Президента України Володимира Зеленського накласти вето та повернути на доопрацювання Верховній Раді цей закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Відповідний законопроєкт No 5253-1 ініційований народними депутатами України, щоби відновити подання фінансової звітності політичними партіями. Проте під час голосування в залі Верховна Рада України внесла до законопроєкту зміни, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати, вказували у НАЗК.