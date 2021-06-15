Зеленський ветував закон про тюрму за брехню в деклараціях

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації суб'єктом декларування через зміну підходів до декларування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (законопроєкт No 4651), який парламент ухвалив третього червня 2021 року", - ідеться в повідомленні.

В ОП розповіли, що Президент ініціював цей проєкт закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Водночас зазначається, що під час розгляду документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта.

Відповідно до поправок, такі об'єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

"Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об'єктів, про які йому надали відомості члени родини. Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім'ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно", - наголосили в Офісі глави держави.

Враховуючи це, Президент повернув закон до парламенту.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - підкреслив Зеленський.

В ОП зазначили, що запровадження системи електронного декларування було вимогою ЄС для встановлення безвізового режиму з Україною, а Венеційська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 року повністю підтримала ініційовані Президентом зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням, та не висловила жодних зауважень.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (No4651) 3 червня 2021 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало Президента України Володимира Зеленського ветувати відповідний законодавчий акт через внесену Верховною Радою поправку, що дозволяє записувати майно на родичів.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ветувати закон, яким змінено підходи до декларування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 8 червня підписав закон No4651. За матеріалами Укрінформ.