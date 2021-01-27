Зеленський відкликав свій законопроєкт про звільнення суддів Конституційного Суду України

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради свій законопроєкт No4288 "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України.

Останній етап проходження документу - 27 січня проєкт відкликано. Таким чином, він знятий з розгляду парламенту.

Зазначено, що 29 жовтня глава держави вніс законопроєкт до ВР і визначив його як невідкладний. При цьому його так і не розглянули в профільному комітеті.

Документ передбачав визнати неправосудним (нікчемним) рішення Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування як таке, що прийняте у приватних інтересах суддів КСУ, є свавільним та необґрунтованим.

Проєкт пропонував забезпечити безперервність дії норм Кримінального кодексу України, ЗУ "Про запобігання корупції" незалежно від рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року No 13-р/2020 у справі No 1-24/2020(393/20).

Крім того, законопроєкт передбачав припинення повноважень складу Конституційного Суду України. У документі пропонувалось забезпечити добір й призначення суддів КСУ у порядку, встановленому Конституцією України та ЗУ "Про Конституційний суд України".

Нагадаємо, у Конституційному суді України прокоментували рішення Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, заявивши, що президент вийшов за межі своїх повноважень і має негайно скасувати свій указ.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Як повідомлялося раніше офіс генпрокурора просить Зеленського відсторонити главу КСУ Тупицького з посади судді.

Нагадаємо, 27 жовтня судді Конституційний Суд України скасував відповідальність за незаконне збагачення та неправдиве декларування.

Після цього, президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ, загрожує самій державності України. За матеріалами Прямий канал.