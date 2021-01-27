Зеленський відсвяткував свій день народження разом з Олегом Татаровим - Бутусов

На святкуванні дня народження президента України Володимира Зеленського в Офісі президента був присутній учасник придушення Революції Гідності, фігурант кримінального розслідування Олег Татаров, який продовжує працювати в ОПУ в повному обсязі.

Про це пише у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, учасник придушення протестів на Майдані, виправдує нападу на учасників протесту, був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента 26 січня", - повідомив він.

За даними джерел Бутусова, Татарів продовжує в повному обсязі працювати в ОП. Він зустрічається з Зеленським, виконує його завдання і доручення.

"Генпрокуратура робить все, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова, і очевидно, що все це робиться за дорученням самого президента", - написав Бутусов.

"Сподіваюся, Татарів зробив досить цінний подарунок Зеленському на його день народження. І сподіваюся, що хтось подарував президенту годинник. А ми йому на пам'ять подаруємо цю прекрасну пророчу промову - про" відпускати бандитів ", про" жонглювання тарифами "і багато інших нещиро слова ", - додав журналіст.

Раніше Офіс генерального прокурора змінив підозру колишньому президенту будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю з надання неправомірної вигоди за посередництва заступника глави Офісу президента України Олега Татарова на підбурення експерта до складання свідомо неправдивого висновку.

29 грудня українському забудовнику Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовному викраденні та вимаганні. У МВС зазначили, що мова йде про інцидент з викраденням юриста в Києві.

Інцидент відбувся у Києві 8 грудня 2020 року. Четверо невідомих на автомобілі викрали його, через кілька годин їх затримали, а згодом встановили й безпосереднього замовника.

Згідно з даними поліції. замовником виявився власник будівельної компанії "УкрБуд" Максим Микитась.

Нагадаємо, Нацполіція провела обшук у Микитася. одразу після свідчень Татарова.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

У зв'язку з цим, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили заступнику голови Офісу Президента України Олегу Татарову про підозру в причетності до корупції.

Зазначається, що на думку слідства вказана особа, у минулому - топ посадовець державної компанії "УкрБуд" - може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Нагадаємо, суд у справі Олега Татарова перенесли на 30 грудня.