Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Макрон прийме його в Єлисейському палаці

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Французький лідер Еммануель Макрон прийме його в Єлисейському палаці.

Про це пише Le Figaro.

Повідомляється, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 16 квітня, заплановано робочий обід в Єлисейському палаці.

Відзначимо, раніше візит Зеленського до Парижа анонсував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном "віч-на-віч", - говорив посол.

Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель є посередником в мирному врегулюванні військового конфлікту на Донбасі в рамках чотиристороннього діалогу з Росією та Україною - нормандського формату. За матеріалами РБК-Україна.