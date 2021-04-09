Зеленський відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський відвідає Туреччину з робочим візитом завтра, 10 квітня. Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Основними темами переговорів стануть питання оборонного сектору, зони вільної торгівлі та туризму, повідомляє турецьке агентство Анадолу. 7 серпня 2019 року відбувся перший офіційний візит Зеленського до Туреччини. 3 лютого 2020 року Ердоган відвідав Київ.

16 жовтня 2020 року Зеленський знову відвідав Туреччину з робочим візитом. Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що на наступному тижні відбудеться візит Зеленського в Париж для переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.