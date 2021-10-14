Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення ООС

Ольга Проскурова Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це пише Офіс Президента.

Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та оглянув умови несення служби.

Президент вручив українським захисникам цінні подарунки.

"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт. За матеріалами rubryka.com