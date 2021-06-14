Зеленський вітає чітку підтримку України з боку лідерів G7

Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яку висловлено у фінальному комюніке саміту лідерів "Великої сімки".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Зазначається, що учасники саміту в спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Президент Володимир Зеленський привітав чітку підтримку України з боку держав "Великої сімки".

"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим - це Україна", - наголосив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн G7 закликали Росію "знизити напруженість, діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і вивести російські війська та техніку, розміщені на східному кордоні України та на Кримському півострові".

Лідери семи країн підтвердили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Велика сімка" також закликала Росію і підтримувані нею збройні формування на тимчасово окупованих територіях України "до конструктивного діалогу (в рамках Мінських угод - ред.) і прийняття зобов'язань про припинення вогню".

Саміт лідерів країн "Великої сімки" відбувся у Великій Британії 11-13 червня.