Президент України Володимир Зеленський візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав", - зазначається у повідомленні.

Лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У межах візиту глава Української держави також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, Президентом Республіки Молдова Майєю Санду та Президентом Європейської ради. За матеріалами Укрінформ.