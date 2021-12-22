Зеленський визначив трьох людей, які можуть коментувати зовнішню політику України

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ, відповідно до якого коментувати зовнішню політику України можуть лише три особи: гарант, глава МЗС та прем'єр-міністр. Указ вже опубліковано на сайті ОПУ.

"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - йдеться в указі.

Коментарі інших людей щодо зовнішньої політики нашої країни не будуть вважатися офіційною позицією держави.

Також в указі йдеться про те, що з МЗС державні органи тепер повинні погоджувати: підготовку закордонних візитів; офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики; ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях; підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів; пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій; проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід; участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

Також президент затвердив обов'язковий перелік осіб, які повинні бути у складі делегації України під час міжнародних переговорів, зустрічей і т.д.: прем'єр-міністр - перший заступник або заступник глави МЗС; перший віцепрем'єр, віцепрем'єр - керівник відповідного підрозділу МЗС; міністр - представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС, керівник українського дипломатичного представництва (якщо переговори за межами нашої держави).