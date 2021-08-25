Зеленський вніс у Раду законопроєкт про День державності 28 липня

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає встановлення 28 липня вихідним днем - Днем державності України.

Як передає Укрінформ, текст проєкту закону №5864 “Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності” на сайті парламенту наразі не оприлюднений.

У графі “Дати й стан проходження” зазначається, що документ передано на розгляд керівництву ВР.

24 серпня під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення зародження української державності у День хрещення Київської Русі-України, 28 липня.

Під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності Зеленський заявив, що вносить до парламенту відповідний законопроєкт.