Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів

Президент України Володимир Зеленський 2 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів.

Проєкт закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" зареєстрували під No 5599.

Зеленський визначив його як невідкладний.

Президент говорив, що цей проєкт закону внесуть до Верховної Ради й оприлюднять його текст до 30 травня, але тексту поки не опубліковано.

27 травня ZN.UA повідомило, що ознайомилося з текстом проєкту закону про олігархів, ініційованого Зеленським. Видання писало, що у проєкті передбачено визначення поняття "олігарх". Якщо людину визнають олігархом, її занесуть до спеціального реєстру. Потрапляння в цей реєстр спричиняє низку наслідків. Олігарху забороняють: робити внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій; бути бенефіціаром (зокрема мати у власності) або контролером ЗМІ, які поширюють інформацію політичного характеру; бути покупцем (бенефіціаром покупця) об'єктів великої приватизації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що уривки документа, які опублікувало ZN.UA, не є текстом законопроєкту про олігархів, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. У редакції ZN.UA припустили, що в Офісі президента України вирішили відредагувати законопроєкт.

28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що опублікований у ЗМІ документ - "не той проєкт, який на сьогодні розглядається" в кабінеті глави держави і в Офісі президента.

"Законопроєкт непростий, він занадто складний. Але ті коментарі і те, що сьогодні є в ЗМІ, - воно не відповідає дійсності", - підкреслив він. За матеріалами Гордон.