Зеленський вніс зміни до Указу про відбір кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Указу "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України".
Як передає Укрінформ, відповідний указ No550/2021 опублікований на сайті глави держави.
"Внести до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року No 63 "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" такі зміни", - йдеться в документі.
Згідно з указом, зміни стосуються статті 2, якою затверджено новий персональний склад конкурсної комісії із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
Також зміни внесені у статтю 4 та у Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
Зокрема зазначається, що формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке вважається уповноваженим за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.
Також, член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.
Рішення конкурсної комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Згідно з документом, рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою конкурсної комісії.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.