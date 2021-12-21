Зеленський вважає, що підозра Порошенку у держзраді не вплине на ситуацію всередині України

Президент Володимир Зеленський заявив, що оголошення підозри народному депутату від "Європейської Солідарності" Петру Порошенку не вплине на ситуацію всередині України. Він вважає, що "фінансова група", яку представляє Порошенко, не зможе організувати акції протесту на підтримку п'ятого президента.

Про це Зеленський заявив журналістам у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області, де зустрічається із послами, пише "Інтерфакс- Україна".

Зокрема, Зеленський заявив, що певні фінансові групи, які впливають на ситуацію в Україні та організовують акції протестів, вже не заробляють як раніше.

"Він є однією з цих фінансових груп. Ми розуміємо, вони звозять людей, з різних областей... У непростий час люди хочуть заробити копійку: хтось так приходить, хтось із власної волі це робить...Тому якщо хитати - їх там, цих груп, три-чотири. Їх не так багато, зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють. І я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було це те, що я бачу, цитує слова Зеленського "Інтерфакс-Україна".

Президент також заявив, не бачить резонансу щодо Віктора Медведчука та Петра Порошенка, які фігурують у справі про закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу.

"Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде: заробляти на суспільстві, а потім, щоб це суспільство тебе підтримувало... Я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що згодом люди зрозуміють, хто є хто... Ми це все бачимо, сказав Зеленський.

20 грудня Петру Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини політику загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Адвокати Порошенка зазначили, що правоохоронці, які викликали політика для проведення процесуальних дій, знали, що він перебуває за межами України.

Як розповіли у ДБР, ідеться про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

Порошенка підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з групою людей (зокрема з представниками вищого керівництва Росії) сприяв діяльності "Л/ДНР", а ще - у купівлі вугілля на окупованих територіях за державні кошти. На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили Україну енергетично залежною від РФ та бойовиків на Донбасі.

У цій справі, крім Порошенка, фігурантами вже є народний депутат Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ексрадника міністра екології Сергій Кузяра.