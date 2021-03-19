Зеленський ввів до складу РНБО міністра "мінцифри" Федорова

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 грудня ввів до складу Ради національної безпеки та оборони віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідний указ No102/2021 опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.

Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича - віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалене відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України. Воно набирає чинності з дня опублікування.