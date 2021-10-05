Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції за російські «вибори» на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Як передає Укрінформ, відповідний указ №497/2021 від 5 жовтня опублікований на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»», - зазначається в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, санкції запроваджено проти кандидатів у депутати Державної думи Росії, членів територіальних виборчих комісій за організацію російських виборів на окупованих територіях України.

Також указом внесено ряд змін у «санкційні» рішення РНБО від 19 березня 2019 року, 14 травня 2020 року, 24 червня 2021 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

17 вересня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій проти 33 кандидатів у депутати Державної думи Росії, 53 членів територіальних виборчих комісій за організацію російських виборів на окупованих територіях України, а також проти 7 співробітників Федеральної служби безпеки РФ, причетних до отруєння Олексія Навального.

Раніше РНБО також запровадила санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 кримінальних авторитетів, заборонила телеканали «112», NewsOne і ZIK, включила народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.