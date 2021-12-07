Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, якими Медведчук і Козак літали до РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти власників літаків, якими користувалися Віктор Медведчук і Тарас Козак для польотів у Росію

Указ опубліковано на сайті Офісу Президента.

"Відповідно до ст/ 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

Під дію санкцій потрапили три компанії: Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США); G200 203, LLC (штат Флорида, США); Cascade Holdings (Кайманові острови).

Відповідно до рішення, на три роки цим фірмам заблокують активи, обмежать торгові операції, частково або повністю компанії повинні припинити польоти, транзит ресурсів і перевезень над територією України.

Також передбачається запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції".

Рішення набирає чинності з моменту його опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

19 лютого РНБО запровадило санкції проти п'яти громадян РФ, а також цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк і подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Санкції наклали на власників літаків, якими здійснювались польоти до Москви. Пізніше ці літаки переєрестрували на інші компанії.

15 листопада Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо зміни даних п'яти осіб підсанкційного списку. За матеріалами Еспресо TV