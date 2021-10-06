Зеленський ввів в дію нові санкції проти чотирьох компаній

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 5 жовтня про застосування санкцій проти трьох російських компаній і компанії з Сінгапуру, йдеться в указі президента No497/2021.

Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції накладаються на російські ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", ПАТ "Амурський суднобудівний завод", Федеральне казенне підприємство РФ "Казанський державний казенний пороховий завод", а також - на сінгапурську Zasshid PTE. LTD.

Проти російських компаній застосовується повний пакет санкцій на три роки, який передбачає блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення або обмеження транзиту через території України, заборона на виведення капіталу за межі України, анулювання всіх дозвільних ліцензій і т.д.

Проти сінгапурської компанії не застосовується заборона на вхід невійськових і військових судів в територіальні води України протягом 10 років.

Також РНБО скоротив список санкцій, введених в червні проти українського ПАТ "Морський реєстр судноплавства України": розблоковані активи компанії і зняті обмеження на проведення торгових операцій.

Водночас проти російського АТ "Центр судноремонту "Зірочка" розширили список санкцій тепер проти компанії застосований весь можливий спектр економічних обмежень. Більш жорсткі обмеження також ввели проти АТ" Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" - санкції розширюються до максимально можливих.

Всі санкції та зміни в санкційні списки вносяться на підставі подання СБУ, інформацію про це українські дипломати повинні повідомити закордонним партнерам, зокрема ЄС та США для того, щоб підняти питання про можливість застосування ними аналогічних обмежувальних заходів, зазначається в документах.

5 жовтня Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного проведення "виборів" в Держдуму в окупованому Криму.

За матеріалами LIGA.Бізнес