Зеленський взяв на контроль справу Віталія Шишова

Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі справу про смерть голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров під час брифінгу. Лукашенко вбиває власних громадян: європейські політики та світові ЗМІ відреагували на смерть Віталія Шишова

За його словами, для України важливо, щоб білоруси почувалися в безпеці в нашій країні.

"Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно, тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа й осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці", - зазначив Никифоров.

Прессекретар президента також додав, що Володимир Зеленський відреагує відповідним чином, якщо виявиться причетність спецслужб до загибелі Шишова.

Нагадаємо, главу Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві, знайшли повішеним у парку неподалік від місця, де він мешкав.

Згодом у міжнародній групі журналістів-розслідувачів Bellingcat заявили, що негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави Віталія Шишова. А журналіст Христо Грозєв підкреслив, що, на його думку, мова йде саме про вбивство білоруського активіста, а не про самогубство.

За інформацією опозиційного телеграм-каналу NEXTA, повішений Шишов займався збором інформації про співробітників КДБ. За матеріалами Прямий канал.