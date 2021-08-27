Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності Молдови

Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Кишиневі взяв участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Про це повідомляє ОПУ.

Глави держав переглянули військовий парад, який відбувся на площі Великих Національних Зборів. Після цього президенти пройшлися центральною вулицею Кишинева.

Володимир Зеленський у своєму вітанні, адресованому Маї Санду з нагоди 30- річчя незалежності Республіки Молдова, побажав молдовському народу миру, злагоди та процвітання.

"Незалежність обох наших країн - це результат зусиль багатьох поколінь, вистраждана цінність, яку Україна та Молдова відстоюють і сьогодні. Вдячний Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України та хочу запевнити, що Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у вітанні Володимира Зеленського.

27 серпня 1991 року на підставі рішення Великих національних зборів, що відбулися в Кишиневі, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. Декларація проголосила Республіку Молдова суверенною та незалежною державою, яка може "вільно, без втручання ззовні вирішувати своє сьогодення та майбутнє відповідно до ідеалів і святих устремлінь народу в історичному й етнічному просторі його становлення". Відтоді цього дня відзначається національне свято - День незалежності Республіки Молдова.

За матеріалами День