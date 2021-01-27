Зеленський йде на другій термін - нардеп Лерос

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що поки ще президент України Володимир Зеленський буде балотуватися на пост президента України на наступних виборах 2024 року.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що таке своє бажання Зеленський озвучив своїм близьким на своєму дні народженні.

"Тепер це офіційно! Позавчора на святкуванні свого дня народження, Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін! Може нам вже час забрати пасочки у цього хлопчика?", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, під час президентської кампанії Зеленський неодноразово наголошував, що йде тільки на одну каденцію. Однак 20 травня на пресконференції він заявив, що йому не вистачить одного президентського терміну для виконання всіх своїх обіцянок. Також він додав, що тривалість його каденції на посту президента залежить виключно від волі українців.

Як відомо, Володимир Зеленський є наймолодшим президентом в історії незалежної України. Йому всього 43 роки. Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року.

Сьогодні він двічі потрапив у скандал: спочатку на вшануванні жертв Голокосту, де задля нього перекрили проспект Перемоги і заборонили вхід журналістам. І вдруге, коли відкликав з Верховної Ради законопроєкт No4288 "Про відновлення довіри до конституційного судочинства". За матеріалами bigkyiv.com.ua/