Зеленський запевнив, що готовий до будь-якого формату переговорів із Росією

Президент Володимир Зеленський запевнив у готовності до будь-якого формату переговорів із Російською Федерацією, але з президентом Росії не зідзвонюється.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у селі Гута на Івано- Франківщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені здається, що ми обидва не знімаємо (слухавку - ред.), тому що ми обидва не дзвонимо. Воно не так відбувається трішечки. Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу, нам треба, щоб російська сторона сказала, що вони готові", - відповів Зеленський на запитання, чи телефонує він президенту РФ.

Він підкреслив, що українська сторона готова зустрічатися з Російською Федерацією у будь-якому форматі за участю будь-яких міжнародних партнерів або тет-а-тет, але потрібна готовність Росії.

"Наші адміністрації (президентів України і РФ - ред.) розмовляють, яка може бути адженда нашої зустрічі. Якщо не вдасться в якийсь термін домовитися адміністраціям щодо складних документів, то я буду прямо йому дзвонити", - додав глава держави.

Разом із тим він відзначив, що Україна запропонувала 10 кроків із виконання "Мінська", які передала США, РФ, Франції та Німеччині.

"Ми постійно готуємо й ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидували інформацію, що ми щось не хочемо", - наголосив Президент.

9 грудня Україна запропонувала в ОБСЄ вжити 10 конкретних кроків, включаючи нове "різдвяне" перемир'я, з метою виходу з "глухого кута" на переговорах із врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.