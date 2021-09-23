Зеленський запропонував членам ООН приєднатися до Кримської платформи

Президент України з трибуни Генасамблеї ООН закликав світових лідерів приєднається до Кримської платформи.

Про це Володимир Зеленський зазначив під час свого виступу.

Президент наголосив, що Кримська платформа має працювати під егідою ООН. Він закликав світових лідерів засудити окупацію українського півострова.

"Тут немає обраних, яких не можна ображати. Я запрошую приєднатися всі країни до декларації Кримської платформи, засудити окупацію і заявити, що ви проти силової зміни кордону у світі, - розповів президент.

Він також наголосив, що цей формат завжди відкритий для Росії.

Нагадаємо, 23 серпня всі учасники першого Саміту Кримської платформи прийняли декларацію, що фіксує невизнання анексії півострова Росією.

А представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій у Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність. За матеріалами Слово і Діло.