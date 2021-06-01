Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Криму, Донбасу і "Північного потоку - 2"

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо окупації Криму, війни на Донбасі й газопроводу "Північний потік - 2".

Про це він сказав в в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому 31 травня, воно доступне після підписки.

Цитати наводить агентство "РБК-Україна".

Глава держави сказав, що в новому форматі мають обговорювати не тільки врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення Криму Україні.

За словами Зеленського новий переговорний формат можна було б об'єднати з нормандським.

"У нормандському форматі немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав президент.