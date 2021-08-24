Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва"Північного потоку-2". Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Проєкт "Північний потік-2" ми розглядаємо насамперед як загрозу безпеці. Тому ми повинні спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск", - сказав Зеленський в ході зустрічі з Дудою.

Глава держави додав, що зупинка добудови російського газопроводу в інтересах енергетичної безпеки Європи.

Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти з диверсифікації постачання енергоносіїв.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, "Північний потік-2" можуть добудувати 12 вересня. За матеріалами РБК-Україна