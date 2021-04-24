Зеленський запропонував повернути кримінальну відповідальність за контрабанду

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Глава держави пропонує доповнити відповідні статті Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Проект закону "Про внесення змін до КК та КПК України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів" зареєстрували в парламенті в п'ятницю, 23 квітня. Тексту законопроекту No5420 на сайті Верховної Ради ще немає.

Контрабанду в Україні декриміналізували в 2012 році, зберігши кримінальну відповідальність лише за незаконне переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотиків, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин, а також культурних цінностей і технічних засобів негласного зняття інформації. Тоді ж посилили адміністративну відповідальність за контрабанду товарів, зокрема підакцизних алкоголю, тютюнових виробів тощо.

РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі.

Двох із них - Вадима Альперіна і Олександра Єрімічука - позбавили українського громадянства і планують екстрадувати. Аналогічно вчинили з Араїком Амірханяном, проти якого санкцій РНБО на той момент не було введено. У кожного з трьох є громадянство третьої країни: Ізраїлю, Румунії та Вірменії відповідно.

За підсумками засідання РНБО 15 квітня в списку санкцій список "королів контрабанди" включили ще 13 осіб і 95 компаній .

Понад 130 тисяч українських компаній-імпортерів, або 90%, працюють у"тіні", щорічно позбавляючи бюджет 100 млрд грн надходжень. Чи допоможуть санкції РНБО проти контрабандистів вирішити цю проблему? Особливо за умови, що сам механізм санкцій у цьому випадку виглядає сумнівним. Про це та багато іншого - інтерв'ю з головою Держмитниці Павлом Рябікиним.

За матеріалами ZN. UA.