Зеленський запропонував Раді ввести санкції проти Нікарагуа

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого вніс до парламенту постанову No4689, якою пропонує Верховній Раді ввести санкції проти Нікарагуа.

Він просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

Введення заходів проти Нікарагуа зумовлено тим, що в листопаді минулого року республіка відкрила офіційне представництво в окупованому Росією Криму. Воно стало першим іноземним диппредставництвом на території півострова від початку окупації.

Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу.

Нікарагуа у 2014 році підтримувала дії Росії в Криму і визнала результати незаконного референдуму. За матеріалами Гордон.