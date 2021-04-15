Зеленський запропонував законодавчо закріпити статус олігарха

Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки і оборони розробити законопроєкт щодо статусу олігарха.

Четвер, 15 квітня 2021, 20:38

Про це Зеленський заявив у відеозверненні за підсумками чергового засідання РНБО 15 квітня.

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента спільно з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт… Такого у нас в Україні ще було… Вважаю, що сьогодні це один із пріоритетів - розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні, що буде з такими людьми, проти яких будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що мета законопроєкту - зменшити вплив олігархів на країну.

"Впливу олігархів на Україну, на вибір України, на економіку України, на закони, на Верховну Раду допускати більше не можна", - зазначив він.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що команда президента завдала безпрецедентного удару по олігархах.

Перед цим вийшла стаття Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.

У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. Він запитав у Мендель, чи дійсно будь-кому, адже Зеленський жодного разу не висловився критично про Коломойського, якому, зокрема, приписують вплив на президента. Після дискусії Аслунд вимагав від Мендель вибачень. За матеріалами bykvu.com/