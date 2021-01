Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир, відвідати музей космонавтики

У день народження українського ракетобудівника і конструктора Сергія Корольова, Президент України Володимир Зеленський запросив засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска в музей космонавтики імені Корольова, який знаходиться в Житомирі. Про це він написав у Twitter.

12 січня виповнюється 114 років з дня народження Сергія Корольова. Раніше Маск в Twitter написав що вчений "був одним з кращих".

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з кращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україні, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", - написав Зеленський.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer - Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best. I'd like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Музей космонавтики імені Корольова в Житомирі відкрився в 1970 році в будинку, в якому вчений провів своє дитинство. В експозиції представлені особисті речі і документи родини Корольових.

Винесена в спеціальне приміщення експозицію "Космос" відкрили в 1991 році. У ній представлена колекція зразків космічної техніки, обладнання та спорядження космонавтів, спусковий апарат космічного корабля "Союз-27", виставковий зразок космічного корабля "Союз", макети космічних апаратів в натуральну величину і 9 міліграмів місячного ґрунту.

За матеріалами ZN.UA