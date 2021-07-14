Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагороду Національна легенда України. Як саме виглядатиме нова нагорода - стане відомо після конкурсу.

Відповідно до опублікованого документу, цією нагородою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

Також відзнаки будуть відзначені ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.

Малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен провести Кабмін. За матеріалами rubryka.com