Зеленський зателефонував прем'єру Грузії через стан здоров'я Саакашвілі

Президент України Зеленський попросив прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі допустити до заарештованого Міхеїла Саакашвілі українських лікарів, а також його рідних. Телефонна розмова, основною темою якої став стан здоров'я Саакашвілі, відбулась сьогодні вранці, повідомили в пресслужбі глави держави.

Під час дзвінка Зеленський підняв питання щодо забезпечення прав Саакашвілі як громадянина України та наголосив, що їх потрібно гарантувати повною мірою згідно з нормами міжнародного права. Особливо президент наголосив на неприпустимості застосування до Саакашвілі заходів примусу.

Також серед прохань, у яких український президент просив прем'єра Грузії піти на зустріч, був допуск українських лікарів до Міхеїла Саакашвілі, а також надання можливості побачитись із ним його матері та іншим близьким родичам.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня - перед місцевими виборами в Грузії експрезидент вперше за вісім років повернувся до країни. Там він засуджений у кількох кримінальних справах, політику загрожує шість років ув'язнення. 2 жовтня затриманий оголосив голодування.

7 листопада Пенітенціарна служба Грузії повідомила, що колишнього президента Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні Тбілісі з метою недопущення погіршення стану здоров'я.

За матеріалами ZN.UA.